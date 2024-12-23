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Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı?

Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı?
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Suriye'de yıllardır süren iktidarı devrilen ve Suriye'yi terk edip Rusya'ya sığınan Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın boşanacağı iddia edildi. Kremlin, Esma Esad'ın boşanmak ve Londra'ya taşınmak istediğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği öne sürüldü. İngiltere vatandaşı olan Esma Esad'ın rejimin yıkılmasının ardından sığındıkları Rusya'nın başkenti Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edildi. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği belirtildi. Esad'ın başvurusunun şu anda Rus yetkililer tarafından değerlendirildiği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” söyledi. Peskov ayrıca Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğuna yönelik iddiaları da reddetti.

Esad'ın kısıtlamalara tabi olduğu iddiası

Suriye'de muhalifler, 8 Aralık'ta Beşar Esad rejimini devirmiş, Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı. Esad ve ailesinin Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmesine rağmen ciddi kısıtlamalara tabi olduğu ve Moskova'dan ayrılmasına veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasına izin verilmediği belirtiliyor. Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından buradaki tüm mal varlığının dondurulduğu da öne sürülmüştü. Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar nakit parası ve Moskova'da 18 dairesi bulunduğu ifade ediliyor.

Londra doğumlu İngiltere-Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti.

 

İHA

Etiketler esma esad beşar esad esad boşanma
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