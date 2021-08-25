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Kritik sınır kapısı tek yönlü açılıyor olarak açılıyor

Kritik sınır kapısı tek yönlü açılıyor olarak açılıyor

Mısır, 22 Ağustos’ta çift yönlü olarak kapatma kararı aldığı Refah Sınır Kapısı’nı Mısır’dan Gazze Şeridi’ne olan geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açıyor.

Mısır, 22 Ağustos’ta Gazze Şeridi’ndeki Refah Sınır Kapısı’nı bir sonraki duyuruya kadar çift yönlü olarak kapatmıştı. Mısır tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açılacağı belirtildi.

"TEK YÖNLÜ AÇILACAK"

Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mısır’da mahsur kalanların Gazze Şeridi’ne dönüşlerini kolaylaştırmak için yarın sınır kapısını tek yönlü olarak geçişlere açılacağı konusunda bilgilendirme yaptığını ifade etti. El-Bazm ayrıca, sınır kapısının ticari mal geçişi içinde açılacağını belirtti.
Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi’nin dış dünyaya açılan tek kapısı olarak biliniyor.

Etiketler mısır kilit kapı
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