Lüks restoranda garson terörü kamerada

Dünyanın en önemli turizm noktalarından olan Venedik'te bulunan dünyaca ünlü lüks restoranda garsonların müşteriye saldırdığı anlar şok etkisi yarattı.

Venedik’in ünlü Aziz Mark Meydanı’nda lüks bir restoranda çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup turist ile lüks bir restorandaki garsonlar birbirine girdi. İtalyan Corriere del Veneto gazetesinin paylaştığı görüntülerde kavganın meydandaki Caffe Chioggia’da yaşandığı ortaya çıktı.

Garsonlarla yabancı turistlerin bilinmeyen bir sebeple birbirine girdiği görüldü. Olay kısa bir süre içinde alevlenirken, masalar ve sandalyeler havada uçuştu.

En az 7 garson turistlerle arbede yaşarken, bazı garsonlar da ortalığı sakinleştirmek için harekete geçti. Kavga devam ederken, bazı turistler sandalyeleri “kalkan” olarak kullandı.

Olayın ardından mekanın işletmecisi çalışanlarına bu olayla ilgili konuşma yasağı getirirken, kavganın neden çıktığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Görgü tanıkları, bazı garsonların ağız dalaşına girdikleri yabancı bir turisti ittirmesiyle kavganın başladığını söyledi.