Lüks yolcu gemisinde gizemli hastalık paniği

ABD’nin Teksas eyaletinde lüks bir yolcu gemisinde 284 yolcu ve 34 mürettabatın, sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, dün açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde 5 Mart’ta demir atan Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu. CDC açıklamasında hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp “Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir” denildi. CDC hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

DHA