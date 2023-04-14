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Lunaparktaki hız treninde korku dolu anlar

Lunaparktaki hız treninde korku dolu anlar
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İngiltere'nin Blackpool kentinde bir eğlence parkında sert esen rüzgar nedeniyle hız treni yarı yolda durduruldu. Yolcular, acil durum merdivenlerinden tahliye edildi.

Blackpool Eğlence Plajı’ndaki dik ve yüksek lunapark hız treni, dün sert esen rüzgarlar sebebiyle yetkililer tarafından yarı yolda durduruldu. Yetkililer, hız trenindeki yolcuların güvenliği için treni durduklarını ifade ederek yolcuları, tren raylarına bitişik acil durum merdivenlerinden tahliye ettiklerini açıkladı. 71 metre yükseklikteki hız treninin, İngiltere’deki en yüksekte bulunan hız treni olduğu belirtildi.

Olay sırasında parkta olduğunu ifade eden görgü tanığı DanblueEFC adlı Twitter kullanıcısı “Bu, dün Blackpool'daki The Big One'da bizden sonraki yolculuktu. Hava soğuktu, yağmur yağıyordu ve oldukça rüzgarlıydı!! Yetkililer, herkesi indirerek harika bir iş çıkardı!” açıklamasını yaparak tahliye olan yolcuların fotoğrafını paylaştı. 

DHA

Etiketler lunapark hız treni yolcu tahliye
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