Maduro Türkiye'den İran'a gitti: Venezuela ve İran arasında 20 yıllık anlaşma

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ziyaretinin ardından İran'a gitti. İki ülke arasında 20 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Cezayir'e yaptığı ziyaretlerin ardından iki günlük resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Maduro, ülkesi ile İran arasında 20 yıllık bir iş birliği anlaşması imzalanacağını petrol, petrokimya, turizm ve kültür alanlarını kapsayacağını belirtti.

Bu sabah yapılan imza törenine Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Reisi katıldı.

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Maduro, başkent Karakas ile Tahran arasında haftalık uçuşların başlayacağını ve Venezeula kahvesinin İran'a satılabileceğini söyledi.

ABD tarafından yaptırım uygulanan iki ülke olan İran ve Venezuela, 2020'den bu yana gelişen ilişkilere sahip. Şu ana kadar enerji projeleri ve petrol alanında gelişen ilişkiler Latin Amerika ülkesinde yaptırımların etkisinin azaltılmasını hedefliyordu.

Mayıs ayında İran devlet petrol şirketi, Venezuela ile 110 milyon euro değerinde bir anlaşma imzalayarak Venezuela'nın küçük rafinerilerinden birinin onarımını üstlenmişti.