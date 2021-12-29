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Mahkemeden tarihe geçen nafaka cezası

Mahkemeden tarihe geçen nafaka cezası

Avustralya vatandaşı Noam Huppert İsrail'deki eşinin kendisine açtığı boşanma davasında ya yaklaşık 35 milyon TL'lik nafakayı ödeyecek ya da 9999 yılına kadar ülkeyi terk edemeyecek.

Akılamaz olay İsrail'de geldi. Avusturalya vatandaşı olan 44 yaşındaki Noam Huppert eşinden boşanmak istemesi üzerine mahkeme ya Noam'ın 3 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon TL) nafaka vermesine ya da 31 Aralık 9999'a kadar ülkeyi terk etmemesine karar verdi.

Mahkeme, iki çocuğu 18 yaşına girene kadar bakımları için gereken, "gelecekteki borcunu" ödeyene kadar, Huppert'ın tatil ya da iş için bile ülkeyi terk etmesini ve yurtdışına çıkmasını yasakladı.

2013'ten beri İsrail'de kısılmış halde olduğunu söyleyen talihsiz adam "Yalnızca İsrailli bir kadınla evli olduğum için İsrail adalet sisteminin zulmüne uğrayan  Avustralya yurttaşlarından biriyim" dedi.

 

Etiketler nafaka tarihi nafaka cezası ceza mahkeme
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