Merakla bekleniyordu: ABD enflasyon verisi açıklandı
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 artarak tahminleri aştı.
Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD’de enflasyon Ağustos’ta aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 8,5 olarak belirlendi.
Çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,3 ile tahminlere paralel, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin hafif altında arttı. Üretici fiyatlarındaki artış, Fed'in agresif faiz artış politikasına devam edeceği sinyali verdi.
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