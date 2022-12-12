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Morgda 67 cansız bedene tecavüz etti! Aralarında bir de Türk var!

Morgda 67 cansız bedene tecavüz etti! Aralarında bir de Türk var!
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İngiltere'de aralarında bir Türk kızının da yer aldığı 67 kişinin cansız bedenine tecavüz ettiği ortaya çıkan sapığın arama geçmişi kan dondurdu.

İngiltere’de morgda yatan 67’ye yakın cesede tecavüz ettiği ortaya çıkan David Fuller’in kurbanları arasında bir Türk kızı olan Azra Kemal de vardı. Olay dünya çapında yankı bulurken, Fuller’in internet geçmişinde ‘tecavüz’, ‘işkence’ ve ‘ölüm’ gibi sözcüklerin yer aldığı ortaya çıktı.

İngiltere’de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir skandal büyük yankı uyandırdı. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katletti. Bir hastanenin morgunda işe giren Fuller’ın 2020 yılına kadar 101 cesede cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

 Fuller’ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi. Fuller’ın suçlarının ortaya çıkması ile birlikte yapılan araştırmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Azra’nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

ARAMA GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

Fuller’ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. İnternet arama geçmişinde ise ‘tecavüz’, ‘işkence’ ve ‘ölüm’ gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.

Etiketler morg tecavüz Türk kızı ceset cansız beden
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