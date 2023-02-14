  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. NATO'da 1 dakikalık saygı duruşu

NATO'da 1 dakikalık saygı duruşu

NATO'da 1 dakikalık saygı duruşu
Güncelleme:

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’de toplanan ittifak üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için toplantı öncesi saygı duruşunda bulundu.

NATO Savunma Bakanları, Belçika'nın Başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahında bir araya geldi. Toplantının ilk gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında gerçekleşen oturum öncesi Savunma Bakanları, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu çağrısından önce Türkiye'de yaşanan depremi hatırlatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye’ye samimi başsağlığı mesajımızı iletiyoruz” ifadelerini kullanarak, NATO olarak Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Saygı duruşunun ardından öğleden sonra yapılacak oturumlara ilişkin kısa bir konuşma yapan Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının birinci yılını doldurmak üzere olan Rusya - Ukrayna Savaşına ilişkin konuları ele alacaklarını bildirdi. Stoltenberg, yaşanan savaş nedeniyle hem Ukrayna halkının hem de dünya insanının özellikle gıda krizi nedeniyle zorluklar yaşamakta olduğunu aktardı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

Etiketler nato saygı saygı duruşu deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesinde fay hattının izi yer yüzünde
Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı''
Haluk Levent'ten Bahçeli'ye jet yanıt!
Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş
Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı
Yağma, taciz, hırsızlık... Öldürüyorlardı!
Seçim ertelenecek mi? AK Parti sinyali verdi
Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?''
İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı! Yuh!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı