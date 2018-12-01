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  3. 01 Aralık 2018 13:12

Ne konuştukları ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Ne konuştukları ortaya çıktı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü konuştuğu bildirildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Macron, Suudi Veliaht Prens ile ayaküstü konuşarak bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi.

MACRON'DAN SERT UYARI

Ayaküstü sohbette Macron'un Kaşıkçı cinayeti ile ilgili talebi üzerine Selman, "endişelenme, endişelenme" diyerek karşılık verdi.

Bu tutumun üzerine Macron durumun ciddiyetini gösteren bir nitelikte "nasıl endişelenmem tabi ki endişelenirim, beni hiç dinlemiyorsun bile" diyerek uyarıda bulundu.
Veliaht Prens "Seni dinleyeceğim" diyerek karşılık verdi. 

Ayaküstü sohbet, Macron'un "Ben sözümün eriyim" demesiyle bitti.

Macron'un Suudi Veliaht Prense Yemen konusunda da siyasi sürece geçilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Avrupalı liderlerin hepsinin hemen hemen aynı görüşe sahip olduğu ve bu olayda tek bir cephe olarak hareket edileceği vurgulandı.

AA

macron , muhammed bin selman , cemal kaşıkçı
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