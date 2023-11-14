Netanyahu şimdi de ABD'ye göz dikti: ''Sıra size geliyor!''

Abluka altındaki Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu,canlı yayında bu sefer en büyük destekçisi ABD'yi hedef aldı ve "sıra size geliyor" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail topraklarına saldırmasının ardından İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de katliama çevirdiği savaş günbegün ilerliyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kuzeyden girip Filistinlileri güneye sürerken dört bir yandan bomba yağdırıyor. Ancak Netanyahu bu katliamla ilgili 'sorumluluk' sözcüğünü duyduğunda dahi küplere biniyor. CNN International canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

Sunucunun Netanyahu'ya "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Netanyahu öfkelendi. Sunucunun sorduğu soruyu beğenmeyip tepki gösteren Netanyahu şöyle dedi:

"Daha önce birçok kez yanıt verdim buna. Bu soru yanıtını savaştan sonra bulacak. Pearl Harbor'dan sonra Franklin Roosevelt'e bu soru soruldu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra soruldu mu?"

Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas ile savaşında yenilmesi durumunda savaşın Avrupa ve ABD'de yayılacağını savunup "Sıra size geliyor" dedi.

İsrail başbakanı sivil katliamının sorumluluğunu da üstlenemiyor. Zira Netanyahu canlı yayında ülkesinin uluslararası hukuka uygun savaştığını öne sürdü.