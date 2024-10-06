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Netanyahu'nun savaşa devam kararının asıl nedeni ortaya çıktı

Netanyahu'nun savaşa devam kararının asıl nedeni ortaya çıktı
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Gazze'de sivil, çocuk, kadın, yaşlı demeden bir katliama imzasını atıp tüm Orta Doğu'yu ateş çemberine alan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "savaş" aşkının nedeni belli oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik savaşı birinci yılına girerken, kamuoyu yoklamaları da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski popülaritesini yeniden kazandığını hatta rakiplerini geride bıraktığını gösteriyor. Bu durum da İsraillilerin çoğunluğunun Gazze'deki ölümleri desteklediğini doğruluyor.

AA'dan Halid Yusuf'un değerlendirmesine göre; Gazze Şeridi'ndeki savaş birinci yılını doldurdu ve İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” saldırısına yanıt iddiasıyla bölgede yaşayan yaklaşık 2,3 milyon savunmasız sivil Filistin halkına karşı başlattığı savaşını sürdürüyor.

Mevcut İsrail hükümetinin ulaştığı benzeri görülmemiş düzeydeki radikalliği tüm dikkatleri üzerine çekerken İsrail toplumunun, Gazze'de devam eden savaşla ilişkisi ise göz ardı ediliyor.

Çok sayıda anket, İsraillilerin çoğunluğunun, siyasi ve ideolojik yönelimleri ne olursa olsun, Gazze'deki savaşı desteklediğini gösteriyor.

İsrail’in Maariv gazetesinin 13 Eylül 2024 tarihli anketine göre, Aksa Tufanı ve İsrail'deki istihbarat ve askeri başarısızlıktan sonra, 74 yaşındaki Başbakan Netanyahu'nun popülaritesi çöktü ancak zamanla popülaritesini yeniden kazandı ve hatta rakiplerini dramatik bir şekilde geride bıraktı.

NETANYAHU YENİDEN YÜKSELİŞTE

Buna göre İsraillilerin yüzde 41'i Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmek için en uygun kişi olduğuna inanırken, yüzde 40’a göre ise muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz en uygun kişi.

Aynı anket İsraillilerin yüzde 47'sinin Netanyahu'yu hükümete başkanlık etmek için en uygun kişi olarak gördüğünü ortaya koyarken, ana muhalefet lideri Yair Lapid'i başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 34’te kalıyor.

GAZZE'DEKİ ÖLÜMLERE ÖRTÜLÜ DESTEK

Bu sonuçlar, daha önceki kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına kıyasla Netanyahu'nun popülaritesinin yükseldiğini ve Gazze'de ölümlerin devamına yönelik örtülü desteğin arttığını gösteriyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun 13 Temmuz tarihli anketine göre, İsraillilerin yüzde 70'i Netanyahu'nun görevden alınmasını desteklerken, yüzde 44'ü derhal istifasını talep ediyordu.

AA

Etiketler İsrail Filistin gazze savaş ortadoğu netanyahu
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