O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi

Umman'da "Şahin" adı verilen kasırga nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildi.

Umman Sivil Havacılık Otoritesinden "uyarı" başlığı altında yaptığı açıklamada, Şahin Kasırgası'nın Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdürdüğü ve kasırga merkezinin başkent Muskat'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.



HALKA ÇAĞRI

Açıklamada, bölge halkına denize girmemeleri ve alçak bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

TATİL İLAN EDİLDİ

Umman Haber Ajansı, Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıkladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ANONS

Shaheen adı verilen kasırganın kategori 1 seviyesine yükseleceği yönündeki beklentiler üzerine kıyı bölgelerinde yaşayan halkın tahliyesine başlandı. Güvenlik güçleri, sokaklarda yaptıkları anonslar ile vatandaşları evlerini terk etmeleri ve barınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.