O ülkede tarihin en büyük açlık krizi! Her 2 saatte 1 çocuk ölüyor

Sudan, kayıtlı tarihteki en büyük gıda kriziyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM), 25 milyon kişinin gıda güvenliği konusunda sorun yaşadığını bildirdi. Maalesef ülkede her iki saatte bir bir çocuk açlıktan ölüyor.

Sudan'daki iç savaş, milyonlarca kişiyi yerinden etti. Ülkede savaş sebebiyle açlık krizi yaşanıyor. NTV'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaşın devam ettiği ülkenin, tarihin en büyük açlık krizine sahne olabileceğini, 25 milyon kişinin gıda güvenliğinin risk altında olduğunu açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de bir süre önce bölgede ortalama 2 saatte bir çocuğun açlıktan öldüğünü açıklamıştı.

Dünya Gıda Programı, güvenlik tehdidi sebebiyle gıda ihtiyacı olan on binlerce kişiye gıda ulaştıralamadığını söyledi. İnsani yardımlar, Darfur’da çatışan tarafların izin vermemesi sebebiyle kesildi. Yetkililer, savaş bölgelerindeki insanların yüzde 90’ının açlıkla mücadele ettiğini söylüyor. Savaştan kaçabilenler ise Güney Sudan ve Çad’daki kamplara sığınıyor.

Sudan’da 2019 yılında Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra merkezi ordu ile milis örgütü Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çekişme iç savaşa dönüştü. Çatışmalar sebebiyle 1 milyon 600 bin kişi ülkeyi terk etti ve 7 milyonun üzerinde Sudanlı da ülke içinde yerinden edildi.Her 2 saatte 1 çocuk ölüyor