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  3. Pentagon'dan gündeme bomba gibi düşen uzaylı iddiasına yanıt

Pentagon'dan gündeme bomba gibi düşen uzaylı iddiasına yanıt

Pentagon'dan gündeme bomba gibi düşen uzaylı iddiasına yanıt
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ABD Savunma Bakanlığı, eski istihbarat görevlisi David Grusch'un, uzaylılarla ilgili iddialarını yalanladı.

Pentagon, 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un "Hükümet uzun süredir tanımlanamayan uçan cisimleri yakalayan ve tersine mühendislik yapan programı olduğu" iddiasını yalanladı. 

Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough, Grusch'un iddialarına ilişkin araştırmacıların "dünya dışı materyallerin bulundurulması ya da tersine mühendisliği ile ilgili herhangi bir programın geçmişte var olduğu ya da şu anda var olduğu iddialarını kanıtlayacak doğrulanabilir bir bilgi" bulamadıklarını söyledi. 

ABD Kongresi'nde ifade veren Grusch "Resmi görevlerim sırasında, erişimimin reddedildiği UFO kazaları ve tersine mühendislik programı hakkında bilgilendirildim" ifadesinde bulunmuştu. 

Grusch'un ile birlikte ifade veren eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves, UFO'lara ilişkin "şeffaf bir küre içindeki karanlık küplere benziyordu" ifadesinde bulunurken, üçüncü tanık olan eski donanma komutanı David Fravor, "denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesne gördüğünü" öne sürmüştü. 

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Etiketler pentagon abd uzaylı ufo
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