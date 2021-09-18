Pfizer-BioNTech aşısında üçüncü doz kararı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışmanları, 65 yaş ve üstü ve ciddi hastalık riski yüksek olan kişilere üçüncü doz Covid-19 aşı takviyesinin önerilmesi üzerine oy kullandı.

FDA tarafından düzenlenen panelde ayrıca, sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi Covid-19'a neden olan ve mesleki olarak virüse maruz kalma riski yüksek olan kişilerin de takviye dozundan faydalanması tavsiye edildi.

FDA'nın Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi üyeleri, 16'ya karşı 2 oyla, en az altı ay önce ikinci aşısını yaptıran 16 yaş ve üzerindeki herkese üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını önermeyi reddetti.

Kurul üyeleri, geniş çapta onayı destekleyen kanıtların yetersiz olduğunu öne sürdü. Özellikle genç insanlarda aşılamadan sonra kalp iltihabı riskine ilişkin daha fazla güvenlik verisi görmek istediler.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, üçüncü doz aşıların kimlere uygun olacağı konusunda görüşmek üzere 22 ve 23 Eylül'de toplanacak.