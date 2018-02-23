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  3. 23 Şubat 2018 23:30

PYD'nin eşbaşkanı bakın nerede çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı bakın nerede görüntülendi.

PYD'nin eşbaşkanı bakın nerede çıktı
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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanı Salih MüslimPrag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.

Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in nerede olduğu belli oldu. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıktı.

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

Sabah

salih müslim , eşbaşkan , pyd
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