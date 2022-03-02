Rus model Irina Shayk'tan Putin'e tepki

Rusya'nın Ukrayna'yı karşı savaşına tepki gösteren ünlüler arasına dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk'ta tepki gösterdi.

Ukrayna'na Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle sığınaklarda doğum yapan kadınlar ve bebeklerin içler acısı görüntüleri tepki çekmeye devam ediyor.

Ünlülerden gelen tepkilere bir yenisi de Rus model Irina Shak'tan geldi. Shayk, "Savaşa hayır, "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" ifadelerini kullanarak Putin'e tepkisini dile getirdi.