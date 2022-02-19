  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya - Ukrayna arasında gerilim artıyor; tam seferberlik ilan edildi

Rusya - Ukrayna arasında gerilim artıyor; tam seferberlik ilan edildi

Rusya - Ukrayna arasında gerilim artıyor; tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Puşilin, tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladı.

Ukrayna hükümet güçlerinin saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle sivillerin dünden beri tahliye edildiği Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, bölgede tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladığını kaydetti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tam seferberlik ilan edilmesi, Donbass bölgesinde çatışmaların şiddetlendiği bir döneme denk geliyor.

PUŞİLİN TAHLİYE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Donetsk lideri Puşilin dün, Ukrayna ordusu güçlerinin saldırıya geçmesini beklediklerini, bu nedenle Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinlerinin Rusya’nın Rostov bölgesine tahliyesine karar verdikleri açıklamasını yapmıştı. Donetsk ile Lugansk’tan Rusya’ya tahliyeler devam ediyor.

 

 

Etiketler ukrayna rusya donetsk puşilin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası
Türkiye'nin önde gelen iş insanının eşi mahkemeye başvurdu: ''Kızımı bizden uzak tutun''
Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Çeyiz hesabında 15 bin TL sizi bekliyor
Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor
Fiyatlar uçunca, otomotiv sektörü ''çözümü'' buldu! İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri
Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor
Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu
Cumhurbaşkanlığı'nı ''gecekondu'' ilan edip, ''elektrik kaçak kullanılıyor'' dedi
Aygün Aydın'ın ''cesur pozu'' ortalığı karıştırdı
Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu