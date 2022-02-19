Rusya - Ukrayna arasında gerilim artıyor; tam seferberlik ilan edildi

Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Puşilin, tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladı.

Ukrayna hükümet güçlerinin saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle sivillerin dünden beri tahliye edildiği Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, bölgede tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladığını kaydetti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tam seferberlik ilan edilmesi, Donbass bölgesinde çatışmaların şiddetlendiği bir döneme denk geliyor.

PUŞİLİN TAHLİYE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Donetsk lideri Puşilin dün, Ukrayna ordusu güçlerinin saldırıya geçmesini beklediklerini, bu nedenle Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinlerinin Rusya’nın Rostov bölgesine tahliyesine karar verdikleri açıklamasını yapmıştı. Donetsk ile Lugansk’tan Rusya’ya tahliyeler devam ediyor.