Rusya'daki 3 bin metrelik dev yanardağ faaliyete geçti

Rusya'da bulunan 3 metre yükseliğindeki Bezymianny Yanardağı faaliyete geçti.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü yaptığı açıklamada, kül bulutunun yanardağın kuzey-kuzeydoğusuna doğru 90 kilometre yayıldığını ve bölgesel hava trafiği için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Patlama, son 24 saat içinde bölgede kaydedilen 180'den fazla depremin ve aylardır süren artan volkanik aktivitenin ardından gerçekleşti.

Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki Bezymianny Yanardağı, Ust-Kamchatsky bölgesindeki Klyuchi köyüne 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor

DHA