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Salmonella kabusu büyüyor! Ünlü bir firmada daha tespit edildi

Salmonella kabusu büyüyor! Ünlü bir firmada daha tespit edildi

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

Dünyaca ünlü çikolata firması Kinder'in ürünlerinde tespit edilmesinin ardından giderek uluslararası bir sağlık krizine dönen Salmonella bakterisi Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında da tespit edildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

FABRİKA TEMİZLENECEK

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

DSÖ UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.

 

Etiketler Salmonella dsö virüs çikolata fabrika
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