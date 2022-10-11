Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi
Schengen vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de oy çokluğuyla kabul edildi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için aldığı Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine aldı. AKPM, Schengen vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.
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