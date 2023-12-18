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Schengen vizesi krizinde sona doğru: Öncelik verilecek gruplar belirlendi

Schengen vizesi krizinde sona doğru: Öncelik verilecek gruplar belirlendi
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Türk vatandaşları için çileye dönüşen vize krizinin çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar, bazı öncelikli grupların belirlendiği ve gelecek yıl sürecin hızlanacağını belirtti.

Türk vatandaslarının Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığı vize sorununun çözümü için Ankara adımlarına hız verdi.

Diplomatik kaynaklar, öncelikli grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumları ile hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

NTV'den Özden Erkuş'un haberine göre; öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı.

ANKARA RAPORUN AB ZİRVESİNDE ELE ALINMAMASINA TEPKİLİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata gecirilmesinin Türkiye - AB iliskilerinde önemli bir ilk adım olacagını belirtti. "Tüm ab kurumlarinin bu yönde hızla harekete gecmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı..

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI

AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar "Teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını bunun için ve konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NTV

Etiketler vize krizi shcengen vizesi avrupa birliği
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