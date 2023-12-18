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Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı

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Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti. Saatte 150 km’ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.

Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

İHA

Etiketler arjantin güney Amerika fıortına yolcu uçağı uçaklar
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