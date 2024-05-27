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Sınırda tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıktı

Sınırda tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
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İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınlarında çatışma yaşandı. Çatışma sonucu bir Mısır askeri hayatını kaybetti.

rail ordusundan bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulanarak, "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma meydana geldi, olay soruşturma altında, Mısır tarafıyla diyalog sürüyor” denildi.

İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü. Haberlerde ayrıca çatışmanın Mısır askerleri tarafından başlatıldığı iddia edildi.

MISIR'DAN ÖLDÜRÜLEN ASKER AÇIKLAMASI

Mısır askeri sözcüsü, bir askeri personelin çatışmada öldürüldüğünü doğrulayarak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Askerin sınır güvenliği personellerinden biri olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler İsrail Mısır asker çatışma
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