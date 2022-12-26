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Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü

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Hollanda’nın Utrecht şehrindeki bir balık restoranının müşterilerine yaptığı sunum sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Hollanda’nın Utrecht şehrindeki son derece lüks bir balık restoranının müşterilerine yemek servisi için tercih ettiği yöntem görenleri şaşkına çevirdi. Garson yemek siparişlerini poşetle getirerek müşterilerin masasının ortasına döktü. Masada tabak bulunmaması ise dikkatleri gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Balık restoranının sunumunu eleştirenlerin yanında durumu destekleyen sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sunum şeklinin Asya ülkelerinde ve Filipinlerde yaygın olduğunu dile getirerek destekledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uygulamayı hijyenik bulmadığını ifade etti.

Etiketler restoran sunum
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