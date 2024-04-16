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Spa merkezinde korkunç olay: Ölü ve yaralılar var

Spa merkezinde korkunç olay: Ölü ve yaralılar var
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Avustralya'da bulunan bir sağlık ve güzellik merkezinde konuklara ikram edilen mantarlı içecek nedeniyle bir kadın hayatını kaybederken 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Clunes'ta bulunan Soul Barn isimli sağlık ve güzellik merkezinde korkunç bir olay yaşandı.

İnsanların para vererek gittiği ve yoga, spa ve sağlıklı yaşam merkezinde konuklara ikram edilen mantarlı içecek bir kadının ölümüne sebep olurken iki kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Melbourne'un doğusunda yaşanan olayda ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadın içeceği içtikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren ve nefes alamadığı belirtilen kadın kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. 

Sağlık merkezindeki iki kişide fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer ikram edilen mantar yüzünden zehirlenme vakalarının y aşandığını aktardı. Polis, zehirlenme olayının bir kaza olabileceğini belirtti. 

"Alternatif ve Bütünsel Sağlık Hizmetleri" sunan merkez geçici olarak kapatıldı.

Etiketler spa yoga güzellik merkezi zehirlendiler
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