Sudan'da uçak düştü!

Sudan'da, FlyAir Africa şirketine ait uçak havalandıktan bir dakika sonra yere çakıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Juba Uluslararası Havaalanından, Etiyopya sınırındaki Akobo kentine gitmek için kalkan uçak düştü.

FlyAir Africa şirketine ait uçakta 3 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirilirken, resmi kaynaklar herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ön tarafının ağır hasar görüldü.