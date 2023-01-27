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Sudan'da uçak düştü!

Sudan'da uçak düştü!
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Sudan'da, FlyAir Africa şirketine ait uçak havalandıktan bir dakika sonra yere çakıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Juba Uluslararası Havaalanından, Etiyopya sınırındaki Akobo kentine gitmek için kalkan uçak düştü. 

FlyAir Africa şirketine ait uçakta 3 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu. 

İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirilirken, resmi kaynaklar herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ön tarafının ağır hasar görüldü.

Etiketler sudan uçak düştü uçak kazası
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