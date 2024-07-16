Suikastçı reklam filminden çıktı

ABD’nin eski Başkanı ve başkan adayı Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un daha önce bir reklam filminde yer aldığı ortaya çıktı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un yer aldığı bir reklam filmi olduğu ve yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. New York merkezli yatırım şirketi BlackRock Inc. tarafından 2022 yılında çekilen 30 saniyelik reklamda, o dönemde 18 yaşında olan Crooks kısa bir süreliğine yer aldı.

Bethel Park Lisesi mezunu Crooks’un yanı sıra, aynı okuldan bir öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu reklamın yayından kaldırıldığı duyuruldu. Şirketin açıklamasında, "2022 yılında Bethel Park Lisesi’nden bir öğretmenin yer aldığı ve Thomas Matthew Crooks da dahil olmak üzere birkaç öğrencinin arka planda kısa bir süre göründüğü bir reklam yayımladık" ifadeleri kullanıldı.