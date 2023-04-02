Suriye lideri Esad'a sürpriz davet

Suudi Arabistan’ın mayıs ayında düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne Suriye’yi davet etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan üç kaynak, Suudi Arabistan’ın mayıs ayında düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne Suriye’yi davet etmeyi planladığını söyledi.

İki kaynak, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın gelecek haftalarda Şam’a gideceğini, Suriye Devlet Başkanı Esad’a 19 Mayıs için planlanan Arap Birliği Zirvesi için resmi davetiyeyi vereceğini söyledi.

Suudi Arabistan hükümeti iletişim ofisi ve Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Reuters’a konuyla ilgili bilgi vermedi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği Sözcüsü Cemal Rüşdi, kuruluşun Arap ülkelerinin ikili ilişkilerindeki her durum hakkında bilgi sahibi olmadığını, varsayılan ziyaret ile ilgili önceden bilgilendirilmelerine gerek olmadığını söyledi.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası ülkenin Arap Birliği’ndeki üyeliği askıya alınmıştı. Olası davet ve Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Zirve’ye katılımının 2011’den bu yana Suriye’nin Arap ülkeleri içindeki yalnız konumunun sonunun somut bir göstergesi olacağı belirtildi.

Reuters’a geçen ay bilgi veren kaynaklar Şam ve Riyad’ın Ramazan ayında karşılıklı olarak ülkelerdeki büyükelçiliklerini açmak üzere anlaştığını söylemişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmayı doğrulamamıştı ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı ile konsolosluk hizmetleri için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Kaynaklardan biri, iki ülke arasındaki görüşmelerin bir yıldan uzun süredir devam ettiğini, Suudi Arabistan’ın Suriye’den sınır güvenliğinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yakın işbirliği gibi talepleri olduğunu söyledi.