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Suriye'de çatışmalar şiddetleniyor: Ordu Süveyda'ya girdi

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Suriye'nin Süveyda kentinde 3 gündür süren ve 100'e yakın kişinin öldüğü açıklanan çatışmaların ardından hükümet bağlı güvenlik güçleri, Süveyda'da durumu kontrol altına almak amacıyla şehre girmeye başladı.

Suriye’nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar sürüyor. Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin çatışmaları sona erdirmek amacıyla Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'ya girmeye başladığı belirtildi. Şehirde saat 008.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

"Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdit oluşturulmasına izin verilmeyecek"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, çatışmaların başlamasının bu yana 99 kişinin öldüğü, ölenlerden 60'ının Dürzi (4'ü sivil), 18'i Bedevi, 14'ü güvenlik görevlisi ve 7'sinin ise kimliği belirlenemeyen askeri üniformalı kişiler olduğu ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordu sözcülüğü, Süveyda iline doğru ilerleyen tankları hedef aldığını duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüyü paylaşan İsrail ordusu, söz konusu tankları Süveyda'ya ulaşmalarını önlemek için hedef aldığını belirtti. Suriye'nin güneyinde ‘bir askeri varlığın İsrail'e tehdit doğurabileceğini’ savunan ordu sözcülüğü, 'Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdidin oluşmasına izin vermeyeceklerini ve buna karşı harekete geçeceklerini’ bildirdi.

 

 

Ne olmuştu ?

Şiddet olayları, geçtiğimiz günlerde Bedevi silahlı şahısların Şam ile Süveyda’yı birbirine bağlayan otoyolda bir Dürzi tüccarı kaçırmasıyla başlamıştı. Bunun üzerine misilleme amaçlı kaçırma eylemleri gerçekleştirilmişti. İsrail ordusu ise dün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

DHA / İHA

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Etiketler Suriye çatışma Suveyda savaş
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