Taliban başkent Kabil'e girdi: Türk vatandaşları için kritik uyarı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Kabil’de silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

BÖLGEDE KAOS HAKİM

Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtildi. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Taliban tarafından yapılan yeni açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının da çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

YÖNETİM TALİBAN'A GEÇİYOR

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNE BAŞKANLIK EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklandı.

5 BİN MAHKUMU SERBEST BIRAKTILAR

Taliban, Kabil’in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Çarhi’deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı. Hapishanede bulunan yaklaşık 5 bin mahkum arasında Taliban güçlerinin yanı sıra siyasi tutuklular ve DEAŞ’lıların bulunduğu ifade ediliyor.

SAYI 27 OLDU

Taliban, Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

ABD TAHLİYEYE BAŞLADI

Öte yandan ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTERLER HAVALANDI

ABD Büyükelçiliği'nde hareketliliğin olduğu, helikopterlerin havalandığı ve diplomatik araçların büyükelçiliği terk ettiği belirtiliyor.

ASKER SAYISI 5 BİNE ÇIKARILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel ile ABD'ye destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirmişti.

ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetmişti.

Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etmişti.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurgulamıştı.

Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik." ifadesini kullanmıştı.