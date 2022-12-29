Taliban'a böyle tepki gösterdi: Canlı yayında gözyaşları içinde diplomasını yırttı

Afganistan’da Taliban’ın kadınların üniversite eğitimine erişimini yasaklamasının ardından Kabil Üniversitesi’nden bir akademisyen canlı yayında diplomasını yırttı.

Afganistan televizyonunda canlı yayına katılan Kabil Üniversitesi’nden öğretim üyesi, Taliban’ın yasağına ilişkin “Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim için yer yok” dedi.

Öğretim üyesi “Eğer kız kardeşim, annem eğitim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum” diyerek diplomasını yırttı.

Afganistan’da Taliban geçen hafta kadınlar ve kız çocuklar üzerindeki baskısını artırarak üniversite eğitimini yasaklamıştı. Taliban’ın üniversite yasağının ardından da kadınlara sivil toplum kuruluşlarında çalışma yasağı getirilmişti.