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Tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kestiler

Tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kestiler
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Afrika'nın Nyanga şehrinde bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen bir grup erkeğin dilleri ve cinsel organları kesildi. 7 şüpheliden 2'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika'nın Nyanga şehrinde bir kadına tecavüz eden bir grup erkek, halk tarafından cezalandırıldı. Polis, iki şüphelinin öldüğünü, beşinin hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Olayla ilgili cinayet ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı.

Toplumun önde gelen kişileri, bu tür şiddet eylemlerini kınadı ve halka hukuku kendi ellerine almamaları konusunda çağrı yaptı. Bölgeye daha fazla polis sevk edildi ve suçları durdurmak için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin bir Toyota Avanza'nın gaspına karıştıkları ve Nyanga taksi durağında daha fazla suç işledikleri öğrenildi. Bu eylemler sonucunda, saldırıya uğrayıp ciddi şekilde yaralandılar. Polis, bu saldırı sonrası cinayet ve cinayet teşebbüsü dosyalarını tekrar açtı.

Etiketler afrika nyanga tecavüz
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