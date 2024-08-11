Teröristler Yusuf Dikeç pozuna saldırdı

Almanya’da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK sempatizanları, Milli sporcumuz Yusuf Dikeç için yapılan grafitisiye saldırdı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında büyük bir ün kazanmıştı. Rakipleri ileri teknoloji ürünleri gözlüklerle havalı tabanca ile atış yaparken Yusuf Dikeç'in normal gözlükleri ve tek eli vücudunun yanında soğuk kanlılıkla atışlarını yapması tüm dünyada gündem olmuştu.

Sporun her dalında hem yerli hem de yabancı sporcular zafer pozlarını Yusuf Dikeç'in havalı tabanca atışı pozuyla verirken, Almanya’da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın sempatizanları, Yusuf Dikeç için yapılan özel grafitiye saldırdı.

Kimliği belirlenemeyen terör sempatizanları üzerine yazılar yazıp, örgüt propagandası yaptılar.