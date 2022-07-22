Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı

Yoğun trafikte canı sıkılan bir kadın arabanın üzerine çıkarak twerk yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Yurtdışında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

Trafikte seyir halinde bir arabadaki kadınlar trafikten bunalınca olanlar oldu. İki kadın, araçlarının üzerine çıkarak dakikalarca twerk yapıyor. Ancak bu anların sadece bir kısmı çevredeki sürücülerin kamerasına takılıyor.