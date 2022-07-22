  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trafikte canı sıkılınca olanlar oldu! Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı

Yoğun trafikte canı sıkılan bir kadın arabanın üzerine çıkarak twerk yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Yurtdışında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

Trafikte seyir halinde bir arabadaki kadınlar trafikten bunalınca olanlar oldu. İki kadın, araçlarının üzerine çıkarak dakikalarca twerk yapıyor. Ancak bu anların sadece bir kısmı çevredeki sürücülerin kamerasına takılıyor.

Etiketler twerk trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Honda CR-V gün ışığına çıktı
Bankalar coştu; bankaların güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi aştı
Başakşehir tur şansını İsrail'e bıraktı
İki Pakistanlı, şezlongda güneşlenen kadına tecavüz etti
Bunaltan sıcaklar Türkiye'de! Ancak 9 ilimizde sağanak yağış etkili olacak
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Selen Görgüzel'den mide bulandıran ''güzellik'' itirafı: ''Sünnet derisinden...''
Honda'nın yeni ''yol canavarı'' ortaya çıktı
Güzelliğiyle dikkat çekmişti! MasterChef Dilara bakın kim çıktı
Korona hortladı, fırsatçılar iş başı yaptı: Yüzde 300 zam!