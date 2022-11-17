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Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü

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ABD’de tırın üzerinde dans eden 25 yaşındaki erkek köprüye çarparak hayatını kaybetti. Kaza anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston’da bulunan Eastex Otoyolunda, bir erkek seyir halinde olan bir tırın üzerinde dans ederken köprüye çarptı ve hayatını kaybetti.

Trafikte başka bir araç tarafından kaza anları saniye saniye kaydedildi. Genç adamın kazanın hemen ardından hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kişinin köprüye çarpmasının ardından seyir halindeki araçların altında kalmış olması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.

Olayın ardından polis sorgusuna çekilen tır sürücüsünün ise olayla bir ilgisi olmadığı ve bu nedenle serbest bırakıldığı öğrenildi.

olayla ilgili inceleme başlatırken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Tele1

Etiketler tır ölüm dans dorse tır'ın üstü
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