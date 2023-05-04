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Tren geçitteki işçilere çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Tren geçitteki işçilere çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Hürth'te trenin, hemzemin geçitte bir grup işçiye çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Hürth'te meydana gelen kazada tren, hemzemin geçitte bir grup işçiye çarptı.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralı sayısı ya da ölenlerin kimlikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kazada, yaralananlara yönelik kurtarma çalışmaları sürerken kazanın ardından demir yolu ulaşımının durdurulduğu belirtildi.

Bölgedeki bir cadde de trafiğe kapatıldı.

Etiketler geçit tren hemzemin
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