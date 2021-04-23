Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi!
ABD’nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasına tribünden atlayan köpek damga vurdu.
Utah Logan Lisesi’nde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, lise öğrencilerinin koşu yarışına tribünden bir köpek de katıldı.
Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçti ve yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı.
Köpek daha sonra Laney’i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı.
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