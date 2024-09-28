Trump Google'a savaş açtı: ''Başkan seçilirsem dava açacağım''

ABD Başkanlığı için yeniden aday olan eski Başkan Trump, başkan seçilmesi halinde Google'a karş dava açacağını ifade etti.

ABD'bir önceki başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerindeki başkan adayı Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Google hakkında ceza davası açacağını duyurdu.

Trump, Google'ın kendisi hakkında kötü, rakibi Kamala Harris hakkında iyi hikâyeleri öne çıkardığını belirterek "En üst düzeyde kovuşturulmalarını talep edeceğim" dedi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

“Google'ın yasadışı bir şekilde sadece benim hakkımda kötü hikayeleri ortaya çıkaran ve görüntüleyen, bazıları bu amaç için uydurulmuş bir sistem kullandığı ve aynı zamanda sadece Kamala Harris hakkındaki iyi hikayeleri ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu yasa dışı bir faaliyettir ve umarız Adalet Bakanlığı bu bariz Seçim Müdahalesi nedeniyle onları cezai olarak kovuşturur. Aksi takdirde, Ülkemizin Yasalarına tabi olarak, Seçimleri kazanıp Birleşik Devletler Başkanı olduğumda, en üst düzeyde kovuşturulmalarını talep edeceğim.”