Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: ''İran donanması yok edildi, mayın temizliği başlıyor!''

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimde gelinen son noktayı sosyal medyadan ilan etti. İran'ın donanma, hava kuvvetleri ve radar sistemlerinin çöktüğünü iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehlikesini ortadan kaldırmak için süreci başlattıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Dünyanın en büyük ve en kaliteli petrol (ve gaz) tankerlerinden bazıları da dahil olmak üzere tamamen boş çok sayıda tanker, şu anda ABD'ye doğru yol alıyor. En büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla ve daha yüksek kalitede petrolümüz var. Sizi bekliyoruz. Hızlı teslimat" ifadelerini kullandı.

"28 mayın döşeme gemisinin tamamı denizin dibinde"

Trump kısa süre sonra İran'a ilişkin yaptığı farklı bir paylaşımda ise, "Yalan haber medyası, zaten en başından beri sahip olmadığı güvenilirliğini tamamen kaybetti. Aşırı Trump Nefret Sendromu yüzünden İran'ın 'kazandığını' söylemeyi çok seviyorlar, oysa herkes İran'ın kaybettiğini ve hem de büyük kaybettiğini biliyor. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar teçhizatları ortadan kalktı, radar sistemi çöktü, füze ve insansız hava aracı fabrikaları, füzeler ve insansız hava araçlarıyla birlikte büyük ölçüde yok edildi ve en önemlisi, uzun zamandır 'liderleri' olan kişiler artık aramızda değil, Allah'a şükür!" ifadelerine yer verdi. Trump, "İran'ın elindeki tek koz, bir geminin deniz mayınlarından birine çarpma tehlikesi. Bu arada, 28 mayın döşeme gemisini tamamı da denizin dibinde yatıyor. Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve daha birçok ülke de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik olarak Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecini başlatıyoruz. İnanılmaz bir şekilde, bu işi kendileri yapacak cesarete veya iradeye sahip değiller. Ancak ilginç bir şekilde, birçok ülkeden boş petrol tankerleri, petrol yüklemek üzere ABD'ye doğru yol alıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı ‘başarısız bir ülke’ olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, “Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü” diye konuştu.

Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz” dedi.

DHA / İHA