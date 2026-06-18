Trump'tan İran politikası eleştirilerine hakaret: ''Ya kıskançlar ya da aptal!''

ABD Başkanı Donald Trump, İran politikalarını eleştirenlere sosyal medya üzerinden sert ve hakaret dolu sözlerle yüklendi. Borsa rekorlarını ve düşüşe geçen petrol fiyatlarını hatırlatan Trump, kendisine "İran'a karşı yeterince sert değil" diyenleri "kıskanç, kötü insan ya da aptal" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikadaki en sıcak başlıklardan biri olan İran konusundaki tutumunu eleştirenlere oldukça sert bir dille yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alışılmışın dışında, hakaret içeren ifadelere başvuran Trump, İran'a karşı yeterince sert bir politika izlemediğini iddia eden muhaliflerini doğrudan hedef aldı.

"Borsa Rekor Kırıyor, Petrol Düşüyor" Vurgusu

İran'a yönelik stratejisinin arkasında duran ABD Başkanı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik göstergeleri kendi politikalarının bir başarısı olarak savundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Borsa rekor seviyeye ulaşmış ve petrol fiyatları düşüşteyken, İran’a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır."

Ekonomik verilerdeki olumlu tabloyu, dış politikadaki adımlarına kalkan yapan Trump'ın bu sözleri, ABD siyasetinde geniş yankı buldu. Kendisine yöneltilen eleştirilere diplomatik bir dille yanıt vermek yerine "kıskanç", "kötü insan" ve "aptal" gibi ağır nitelendirmeler kullanması, yaklaşan siyasi süreçte Washington'daki gerilimin daha da artacağının sinyallerini veriyor. Uzmanlar, Trump'ın bu sert çıkışının kendi seçmen tabanını konsolide etme ve dış politika eleştirilerini ekonomik başarı argümanıyla bastırma hamlesi olduğunu belirtiyor.

İHA