  3. Trump'tan İran saldırısını erteledi, nedenini de şartını da açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin arabuluculuğuyla İran'a yönelik yapılması planlanan askeri saldırıyı ertelediğini duyurdu. Trump, nükleer silahsızlanma odaklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması halinde tam kapsamlı saldırı başlatılacağı uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreçlerinde tansiyon yeniden yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi.

Tahran yönetimine yönelik planlanan askeri harekatın durdurulduğunu belirten Trump, kararın perde arkasında Körfez ülkelerinin talepleri olduğunu açıkladı.

Üç Liderden Trump'a "Erteleme" Talebi

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin gelişmeleri paylaşan Donald Trump; Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Trump, bu üç liderin "yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemesi" yönünde talepte bulunduğunu duyurdu.

Trump, söz konusu çağrıların şu anda ciddi müzakerelerin yürürlükte olması nedeniyle yapıldığını vurgulayarak, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma Olmazsa Tam Kapsamlı Saldırı Başlar"

Muhtemel bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretimine ilişkin bağlayıcı maddeler içermesi gerektiğinin altını çizen ABD Başkanı, en önemli koşulun İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu belirtti.

Bölge liderlerine duyduğu saygı çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna saldırının durdurulması talimatını verdiğini aktaran Trump, sert bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim."

