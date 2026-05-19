İzmir'de suya indirim: İZSU yeni dönem tarifelerini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nda alınan kararla, 1 Haziran 2026'dan itibaren konutlarda suyun indirimli ilk kademesi 6 metreküpe çıkarılarak birim fiyatı 25 TL'ye düşürüldü. Başkan Cemil Tugay, İzmirlilerin artık Türkiye'nin en uygun su tarifelerinden birini kullanacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkan Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleştirildi. İklim krizi, kuraklık ve Körfez temizliği gibi önemli altyapı yatırımlarının da görüşüldüğü kurulda, İzmirlileri yakından ilgilendiren su indirim kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Tugay: "Temel Tüketim Miktarını 25 Liraya Düşürüyoruz"

Göreve geldikleri ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yaptıklarını ve o günden beri zam uygulamadıklarını hatırlatan Başkan Cemil Tugay, yeni dönemdeki hedeflerini şu sözlerle özetledi: “Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Yurttaşlarımızın temel hakkı olan suya erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

1 Haziran 2026 İtibarıyla Geçerli Konut ve İş Yeri Su Tarifeleri

Yeni alınan kararlar doğrultusunda konut abonelerinde 0-4 metreküp olan indirimli ilk kademe, 6 metreküpe yükseltildi. Yeni tarifedeki detaylar şu şekilde şekillendi:

0-10 metreküp arası kullanım: Su ve atık su dahil toplam bedel 60 TL.

11-20 metreküp arası kullanım: Toplam bedel 99,83 TL.

21-40 metreküp arası kullanım: Toplam bedel 145 TL.

41 metreküp ve üzeri: 201,90 TL'de sabitlendi.

İş yeri aboneleri: İlk kademe toplam bedeli 120 TL, 41 metreküp üzeri kullanımda ise 403,79 TL olarak belirlendi.

Kırsal aboneler, engelliler, şehit yakını ve gaziler için uygulanan mevcut indirimlerin aynı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Tarımsal Sulamada İndirimli Tarife Devam Ediyor

Tarımsal sulama ve hayvancılık aboneleri için de indirimli uygulamalar korunarak, 0-25 metreküp kullanımda toplam bedel 17,96 TL olarak saptandı. Geri kazanım suyunun tarımsal kullanım bedeli 0,33 TL, kamusal park/mezarlık kullanımı 8,96 TL, endüstriyel kullanım ise 11,95 TL olarak onaylandı.