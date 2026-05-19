19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görmediler!

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, Yeni Akit ve Yeni Asya gazetelerinin bugünkü manşetlerinde bu tarihi güne yer vermemesi kamuoyunda ve sosyal medyada geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya ayak basarak Milli Mücadele meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanıyor. Ancak Haber3.com medya masasının derlediği bilgilere göre, Türk tarihinin bu önemli dönüm noktası medyanın belirli kesimleri tarafından yine görmezden gelindi.

İkisinde de 19 Mayıs yer almadı!

Atatürk ve cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelik mesafeli ve zaman zaman hedef alan yayın çizgileriyle bilinen Yeni Akit ve Yeni Asya gazeteleri, bugünkü baskılarının ilk sayfalarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na dair herhangi bir kutlama mesajına veya habere yer vermedi. İki gazetenin de aynı günde milli bayramı pas geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kamuoyundan ve Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Yeni Akit ve Yeni Asya'nın 19 Mayıs'ı tamamen görmezden gelen bu yayın politikası, sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda vatandaş ve kamuoyu önderi, gazetelerin bu tutumunu cumhuriyet değerlerine karşı süregelen bir rahatsızlığın dışavurumu olarak nitelendirerek duruma sert tepki gösterdi.

İşte Yeni Akit ile Yeni Asya gazetelerinin 19 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfaları: