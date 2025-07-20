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Trump'tan İran'a bir tehdit daha!

Trump'tan İran'a bir tehdit daha!
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri hedef alacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alır ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek” ifadelerini kullandı.

 

DHA

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Etiketler abd donald trump nükleer tesis
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