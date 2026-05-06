Türkiye ve Suudi Arabistan'dan vize muafiyeti anlaşması

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşma imzalandı.

Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir adıma sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud’un eş başkanlık yaptığı toplantı sonunda vize muafiyetini içeren anlaşma imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşların karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.

