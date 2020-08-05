Türkiye'den Lübnan'a yardım eli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 100'den fazla kişinin öldüğü, 4 binden fazla kişinin yaralandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydan gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, bölgeye arama kurtarma ekibi, acil sağlık personeli ve yardım malzemesi gönderildiğini belirtti.



Aksoy, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Türkiye'nin Lübnan'a yapacağı yardımlara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başladığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.

Bu zor günleri, dayanışma ve iş birliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."





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