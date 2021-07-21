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Ukrayna'da Lviv Havalimanı'nda bomba paniği

Ukrayna'da Lviv Havalimanı'nda bomba paniği

Ukrayna’nın turistik şehirlerinden Lviv’deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine yolcular tahliye edildi.

Ukrayna'da turistlerin en çok tercih ettikleri şehirlerden biri olan Lviv kentindeki havalimanında bomba ihbarı sebebiyle sıcak dakikalar yaşanıyor. Lviv Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lviv Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışanların ve yolcuların bomba ihbarı sebebiyle güvenli bir bölgeye tahliye edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri, bomba ihbarını değerlendirmek üzere havaalanında çalışmalarına başladı. Bu nedenle çalışanların ve yolcuların güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştiriliyor. Havaalanı binası ve çevresinde geniş çaplı bomba araması başlatıldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise bomba ihbarının yerel saatle 09.25 sularında polis merkezine yapıldığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Etiketler ukrayna Lviv Lviv hospital hastane
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